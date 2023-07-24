Начальник МА ВМФ Пахомов: в России разработали концепцию нового противолодочного самолета

Концепцию нового противолодочного самолета, который заменит советский Ил-38, разработали в России. Об этом сообщил начальник морской авиации Военно-морского флота (ВМФ) страны Андрей Пахомов в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

«Концепция разработана, схема полностью разработана, утверждена главнокомандующим Военно-морским флотом. Цели и задачи под эти воздушные суда все есть», — сказал он.

Как уточнил Пахомов, самолет будет не сверхзвуковым, он сможет летать как на малых, так и на больших скоростях. По его словам, самолет будет способен работать в ближней морской зоне и летать в дальней морской зоне.

Ранее в июле ТАСС со ссылкой на источник в военно-морской сфере сообщил, что универсальные десантные корабли-вертолетоносцы «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко», которые строят на заводе «Залив», примут на борт перспективные палубные вертолеты «Минога» перед сдаточными испытаниями.

В марте источник РИА Новости рассказал о начале разработки противолодочного самолета на замену Ил-38. Четырехдвигательная машина получит новейшее бортовое оборудование.