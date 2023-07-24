Магнитогорские врачи спасли новорожденного весом менее 700 граммов

Врачи из магнитогорского Центра охраны материнства и детства спасли недоношенного ребенка

Врачи из магнитогорского Центра охраны материнства и детства спасли новорожденного, который появился на свет на 24 неделе беременности и весил менее 700 граммов. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Отмечается, что младенец стал самым маленьким пациентом, который проходил лечение в акушерском стационаре в этом году, — всего за год там выхаживают более 300 недоношенных детей.

«Когда поступает такой малыш, с первых секунд мы все действуем как единый организм, каждый сотрудник знает, что и как делать, чтобы помочь ребенку. Одна из главных задач отделения — стабилизировать дыхание ребенка, научить его самостоятельно дышать», — комментирует заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии для новорожденных ЦОМиД Магнитогорска Ольга Чуканова.

Известно, что первое время недоношенные младенцы лежат в специальных многофункциональных кювезах. Все важные показатели мониторят установленные датчики. Хотя такие дети не могут питаться грудным молоком, врачи стараются давать младенцу контакт с мамой и сохранить грудное вскармливание.

В июне в Челябинской детской областной клинической больнице спасли жизнь недоношенному ребенку, который появился на свет без пищевода. Мальчик, имя которого не называется, родился на 29-й неделе. Из-за отсутствия пищевода вся пища поступала в его легкие.