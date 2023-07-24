Назван способ снизить цены на бензин в России

Аналитик Родионов: рост продаж топлива на рынке приведет к снижению цен на бензин в России

Одним из способов предотвратить продолжение роста биржевых цен на бензин в России стало бы увеличение объемов продаж топлива на внутреннем рынке. Другой мерой, которая может привести к стабилизации котировок, станет снижение акцизов на бензин, приводит слова эксперта Института развития технологий ТЭК Кирилла Родионова РИА Новости.

По словам аналитика, рост объемов предложения на внутреннем рынке сделает бензин доступнее для независимых автомобильных заправочных станций (АЗС). В то же время крупным сетям, принадлежащим нефтяным компаниям, станет труднее поднимать цены без угрозы потери рынка. В свою очередь, снижение акцизов способствовало бы сокращению себестоимости производства топлива.

Бензин в России дорожает уже несколько месяцев. С начала лета стоимость АИ-92 увеличилась с 53,5 тысячи рублей за тонну до 64,5 тысячи к 21 июля, а цены на АИ-95 поднялись с 62,2 тысячи рублей за тонну до 69,8 тысячи. По состоянию на 24 июля, котировки на АИ-92 достигли 64,9 тысячи, цены на АИ-95 оказались на уровне 69,952 тысячи.

Ранее в Министерстве энергетики (Минэнерго) России назвали другой способ стабилизации цен на бензин на внутреннем рынке. Ведомство обратилось в правительство с предложением ограничить число топливных экспортеров, чтобы пресечь серые схемы его вывоза для зарубежных покупателей. Мера должна затронуть в первую очередь небольшие и средние нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), которые не производят товарный продукт, а закупают его на внутреннем рынке для дальнейшей перепродажи за границу.