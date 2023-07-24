На Украине признали ответственность за атаку беспилотников на Москву

«РБК-Украина»: атака беспилотников на Москву была спецоперацией украинского ГУР

Атака беспилотников на Москву 24 июля 2023 года была спецоперацией Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, сообщает «РБК-Украина», ссылаясь на источники в спецслужбах.

Ранее Минобороны России сообщило, что беспилотники были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и потерпели крушение, серьезных разрушений не зафиксировано. По словам мэра столицы Сергея Собянина, дроны нанесли удары по двум нежилым зданиям.

Обломки одного из дронов упали на Комсомольском проспекте, второй же попал в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева, выбив стекла на 17-м и 18-м этажах.