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10:58, 24 июля 2023Бывший СССР

На Украине признали ответственность за атаку беспилотников на Москву

«РБК-Украина»: атака беспилотников на Москву была спецоперацией украинского ГУР

Фото: АГН «Москва»

Атака беспилотников на Москву 24 июля 2023 года была спецоперацией Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, сообщает «РБК-Украина», ссылаясь на источники в спецслужбах.

Ранее Минобороны России сообщило, что беспилотники были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и потерпели крушение, серьезных разрушений не зафиксировано. По словам мэра столицы Сергея Собянина, дроны нанесли удары по двум нежилым зданиям.

Обломки одного из дронов упали на Комсомольском проспекте, второй же попал в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева, выбив стекла на 17-м и 18-м этажах.

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    Алевтина Запольская
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