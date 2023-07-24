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14:03, 24 июля 2023Россия

Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Змиевке

Минобороны: российские военные уничтожили склад боеприпасов подразделения ВСУ в Змиевке

Фото: РИА Новости

Российские военные уничтожили склад боеприпасов подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Змиевке Херсонской области. Об этом заявили журналистам в ходе брифинга в понедельник, 24 июля, в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что за сутки на херсонском направлении было ликвидировано до 45 украинских военнослужащих.

Кроме того, удалось подбить два автомобиля противника и две гаубицы Д-30, отметили в Минобороны.

20 июля в российском оборонном ведомстве отчитались о пресечении попытки ВСУ форсировать Днепр на херсонском направлении.

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Тогда российская армия уничтожила гаубицу Д-30, два минометных расчета, склад с горюче-смазочными материалами и живую силу противника.

До этого в Минобороны рассказали об уничтожении украинской техники на купянском и херсонском направлениях.

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    Анна Щербакова
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