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14:24, 14 июля 2023Россия

Минобороны отчиталось об уничтожении техники ВСУ на двух направлениях

МО РФ отчиталось об уничтожении техники ВСУ на купянском и херсонском направлениях

Фото: РИА Новости

На купянском и херсонском направлениях российские военнослужащие поразили живую силу и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 14 июля, журналистам заявили в Министерстве обороны.

Там уточнили, что на купянском направлении удары по позициям противника были нанесены в районах населенных пунктов Табаевка, Тимковка, Новомлынск, Ольшана и Берестовое Харьковской области, а также Стельмаховка Луганской народной республики.

В результате уничтожено до 20 бойцов ВСУ, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две гаубицы «Д-20».

На херсонском направлении за сутки уничтожено до 70 украинских военнослужащих, пять автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица «Д-30».

Ранее стало известно, что авиация российской группировки «Запад» нанесла восемь авиаударов по силам и средствам противника на купянском направлении.

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    Евгения Куликова
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