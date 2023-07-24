Стилистка призвала избавиться от одной портящей женскую внешность вещи

Стилистка Кейтлин Джеймс призвала избавиться от цветных легинсов в гардеробе

Стилистка Кейтлин Джеймс из Лос-Анджелеса, США, призвала избавиться от одной портящей женский образ вещи. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

Специалистка отметила, что девушкам следует перестать носить цветные легинсы. По ее мнению, данные предметы гардероба делают образ безвкусным. «Думаю, мы все можем согласиться с тем, что это устаревший стиль, но я продолжаю видеть цветные легинсы в гардеробах своих клиенток. И мы всегда избавляемся от них», — заявила эксперт.

В свою очередь, она призвала заменять данные изделия на расклешенные фасоны и брюки с широкими штанинами.

Ранее в июле российский стилист и телеведущий Владислав Лисовец заявил, что в моду вернулась популярная в 2000-х годах одежда. Вновь актуальными стали наряды со стразами, однако в новом прочтении, заявил эксперт.