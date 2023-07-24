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15:12, 24 июля 2023Экономика

В России спрогнозировали курс доллара на ближайшие месяцы

Глава комитета Госдумы по финрынку Аксаков: доллар в ближайшие месяцы будет в пределах ₽90
СюжетКурс доллара:

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В ближайшие месяцы резких скачков курса рубля не будет, прогнозирует глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его мнению, после сильного падения российская валюта будет оставаться на уровне 90 рублей за доллар. Слова депутата приводит РИА Новости.

«Не будет его снижения особенного. Не будет и его укрепления», — заявил он.

Аксаков отмечает, что ситуация с рублем «более-менее стабилизировалась» после действий Центробанка. По итогам последнего заседания регулятор поднял ключевую ставку на один процентный пункт, до 8,5 процента. Депутат подчеркнул, что повышение оказалось «довольно приличным».

Курс доллара от TradingView

После объявления решения Центробанка курс рубля перешел к росту по отношению к доллару и евро — на минимуме доллар опустился до 90,13 рубля, а евро — до 100,3 рубля. Вместе с тем повышение носило незначительный характер, поскольку котировки снизились не более чем на 0,2 процента.

Российская валюта начала резко падать в конце июня-июля. Тогда рубль опускался ниже уровня 102 рубля за евро и 93,5 рубля за доллар. Банк России объяснил ускорившееся ослабление национальной валюты сокращением экспорта в денежном выражении при сохранении объемов импорта. На момент написания материала доллар торгуется на уровне 90,39 рубля, евро — 100,35 рубля.

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    Мария Грушко
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