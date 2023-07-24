Появились кадры с места падения дрона в московском Зеленограде

SHOT опубликовал видео с места падения дрона в Зеленограде

В сети появились кадры с места падения дрона в Зеленограде на северо-западе Москвы. Видео опубликовал Telegram-канал SHOT.

На записи видно лежащий в траве беспилотник небольших размеров. Повреждений или следов взрыва вокруг нет.

По информации авторов поста, дроном оказался квадрокоптер с камерой модели DJI Mavic 3 Pro. Следов взрывчатки на беспилотнике не обнаружили, и он не представляет опасности.

Как пишет канал, беспилотник врезался в дерево, после чего у него отлетел аккумулятор. Сейчас квадрокоптер обследуют специалисты.

О падении беспилотника в Зеленограде стало известно утром 24 июля. Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее Москва вновь была атакована беспилотниками. Обломки одного из них нашли на Комсомольском проспекте в районе дома № 17. Второй летательный аппарат попал в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева. В Минобороны России заявили, что атака спланирована Вооруженными силами Украины.