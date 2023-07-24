В Махачкале пройдет масштабный гастрофестиваль

В Махачкале с 17 по 21 августа пройдет гастрономический фестиваль

В Махачкале с 17 по 21 августа пройдет гастрономический фестиваль «Вершина Вкуса». Об этом сообщает РИА «Дагестан».

В прошлом году фестиваль проходил под названием FoodStreetDag. «"Вершина Вкуса" представляет собой уникальную возможность для предпринимателей продемонстрировать свои продукты и привлечь внимание к своему бизнесу. На данный момент к участию в событии присоединились более 50 ведущих предприятий общественного питания республики», — говорится в сообщении.

В фестивале примут участие ведущие представители гастрономического бизнеса и именитые шеф-повары. Для гостей фестиваля проведут мастер-классы и круглые столы, посвященные гастроиндустрии и индустрии туризма и гостеприимства.

Отмечается, что главный организатор фестиваль — администрация Махачкалы при поддержке учреждений правительства республики.