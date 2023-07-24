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23:18, 24 июля 2023Мир

США отказались комментировать слова Путина о провале контрнаступления ВСУ

Госдеп отказался комментировать высказывание Путина о провале контрнаступления Киева

Фото: Stringer / Reuters

Госдепартамент отказался комментировать заявление президента России Владимира Путина о провале контрнаступления Украины. Такую позицию озвучил руководитель пресс-службы ведомства Мэттью Миллер, передает ТАСС.

«Что касается контрнаступления, то я не стану с этой трибуны давать по поводу него комментарии», — заявил он в ходе брифинга. Дипломат подчеркнул, что высказываться на эту тему должен Киев.

Ранее Миллер сообщил, что Вашингтон передал украинской армии все необходимое для контрнаступления. Кроме того, по его словам, в ближайшие дни будет объявлено о новых пакетах военной помощи Киеву.

Российский лидер счел провальным контрнаступление украинских войск. Об этом он заявил во время переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

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    Марина Совина
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