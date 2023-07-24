США оценили принятие проекта судебной реформы в Израиле

Белый дом: итоги голосования Кнессета по судебной реформе в Израиле вызывают сожаление

Итоги голосования Кнессета (парламента) Израиля по законопроекту судебной реформы вызывают сожаление, поскольку решение было принято незначительным большинством голосов. Об этом заявила пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер.

«Вызывает сожаление, что сегодняшнее голосование прошло с минимально возможным большинством голосов. Мы понимаем, что переговоры продолжаются и, вероятно, продолжатся в ближайшие недели и месяцы, чтобы достичь более широкого компромисса», — сказала она.

Жан-Пьер заверила, что Вашингтон продолжит поддерживать усилия президента Израиля Ицхака Герцога и других израильских лидеров по достижению более широкого консенсуса посредством политического диалога.

Ранее Кнессет Израиля во втором чтении окончательно одобрил законопроект судебной реформы, который вызвал массовые протесты в стране. Реформа подразумевает значительное расширение контроля Кнессета над судебной ветвью власти, в том числе ограничивает право Верховного суда Израиля отменять решения, принятые правительством.

Президент США Джо Байден призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не форсировать судебную реформу в стране и обратить внимание на консолидацию общества.