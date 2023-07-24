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16:01, 24 июля 2023Россия

В Совфеде допустили поставку на Украину около 50 истребителей F-16

Сенатор Бондарев допустил, что на Украину могут поставить около 50 истребителей F-16

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

На Украину могут поставить около 50 истребителей F-16 с учетом того, что это один из самых массовых военных самолетов Запада. Такую мысль допустил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, передает ТАСС.

По его мнению, истребители F-16 в случае их поставок Украине «сильно погоды не сделают». Сенатор объяснил это тем, что основная фаза противостояния в рамках спецоперации проходит на земле.

«Мы уничтожаем военные объекты противника с воздуха, у него ведь нет такой мощной системы ПВО, как у нас, поэтому боевые вылеты F-16 (для которых у Украины не хватает ни топлива, ни специального оборудования) сильно погоду не сделают», — сказал Бондарев.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с «Лентой.ру» предположил, что F-16 поступят на вооружение Украины к началу следующего года. Он пояснил, что это легкий истребитель американского производства четвертого поколения с одним двигателем.

23 июля госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты направят Украине истребители F-16. Он отметил, что их поставка может занять несколько месяцев.

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    Анна Щербакова
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