Опубликованы кадры с места попадания беспилотника в здание в Москве
Видео: Telegram-канал «112»
Telegram-канал «112» опубликовал кадры с Комсомольского проспекта в центре Москвы, куда попал беспилотник.
Сообщается, что во многих зданиях выбиты стекла, пострадавших нет.
Местные жители рассказали, что проснулись от звука взрываю. Очевидица отметила, что около 3:40 раздался громкий звук, в квартире на 11 этаже выбило окна, как и в других жилых помещениях.
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил удары беспилотников по двум нежилым зданиям в Москве. Он уточнил, что серьезных разрушений и пострадавших нет, все оперативные службы работают на месте.
Один беспилотник врезался в здание на Комсомольском проспекте в Москве, неподалеку от Министерства обороны. Возле здания были найдены осколки украинского дрона. В помещение выбиты стекла. Столичный Дептранс сообщил о перекрытии движения по Комсомольскому проспекту от центра города в сторону области.
Второй дрон, предположительно, атаковал высотку на проспекте Лихачева. В здании произошел взрыв.