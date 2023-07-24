Опубликованы кадры с места попадания беспилотника в здание в Москве

«112» опубликовал кадры с Комсомольского проспекта в Москве, куда попал беспилотник

Видео: Telegram-канал «112»

Telegram-канал «112» опубликовал кадры с Комсомольского проспекта в центре Москвы, куда попал беспилотник.

Сообщается, что во многих зданиях выбиты стекла, пострадавших нет.

Местные жители рассказали, что проснулись от звука взрываю. Очевидица отметила, что около 3:40 раздался громкий звук, в квартире на 11 этаже выбило окна, как и в других жилых помещениях.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил удары беспилотников по двум нежилым зданиям в Москве. Он уточнил, что серьезных разрушений и пострадавших нет, все оперативные службы работают на месте.

Один беспилотник врезался в здание на Комсомольском проспекте в Москве, неподалеку от Министерства обороны. Возле здания были найдены осколки украинского дрона. В помещение выбиты стекла. Столичный Дептранс сообщил о перекрытии движения по Комсомольскому проспекту от центра города в сторону области.

Второй дрон, предположительно, атаковал высотку на проспекте Лихачева. В здании произошел взрыв.

