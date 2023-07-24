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13:03, 24 июля 2023Путешествия

Турист испражнился на лицо спящего мужчины на курорте Европы и попал на видео

Marca: турист испражнился на лицо спящего мужчины на испанской Майорке и попал на видео

Кадр: SOLARPIX.COM

Турист испражнился на лицо спящего мужчины на популярном европейском курорте Майорка и попал на видео, которое позже было размещено в соцсетях и вызвало возмущение интернет-пользователей. Подробностями истории поделилось испанское издание Marca.

На опубликованных кадрах видно, как турист идет по набережной пляжа Плайя-де-Пальма и останавливается, когда видит человека, спящего на разделяющей пляж и прогулочную дорожку бетонной скамейке. После этого он стягивает штаны и несколько раз испражняется мужчине на лицо. При этом спящий человек даже не вздрагивает.

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«Это самое ужасное, что я когда-либо испытывал», — с такой подписью на голландском языке видео появилось в социальных сетях. Оно уже набрало более 2,6 миллиона просмотров.

Ранее сообщалось, что шесть туристов из Европы были арестованы за изнасилование 18-летней девушки на популярном испанском курорте Майорка. Уточняется, что всем подозреваемым от 20 до 21 года. По испанскому законодательству за групповое изнасилование можно получить до 15 лет лишения свободы.

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    Марина Черняк
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