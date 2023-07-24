Обвиняемому в хищении 900 миллионов рублей Олегу Митволю продлили арест

В Красноярске суд на месяц продлил домашний арест Митволю по делу о хищении 900 млн рублей

Красноярский краевой суд на месяц продлил домашний арест бывшему замглавы Росприроднадзора Олегу Митволю по делу о хищении 900 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе краевых судов.

Митволь пробудет под стражей до 25 августа. Мера пресечения для обвиняемого в преступлении по части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») УК РФ продлевается в третий раз за лето.

Сотрудники ФСБ задержали чиновника 10 июня 2022 года в московском аэропорту Внуково. По версии правоохранителей, Митволь присвоил деньги, выделенные аффилированной с ним проектной организацией на строительство метро в Красноярске. Чиновник заявил о готовности возместить ущерб и заключил досудебное соглашение со следствием.

Ранее сообщалось, что владикавказский судья вымогал деньги у подсудимого и был задержан ФСБ.