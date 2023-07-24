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02:00, 24 июля 2023Из жизни

Жена миллионера согласилась родить ему детей только в обмен на роскошные подарки

Жена дубайского миллионера потребовала от него роскошные подарки в обмен на рождение детей

Фото: SeventyFour / Shutterstock / Fotodom

Жена дубайского криптовалютного трейдера-миллионера Рикки Андраде согласилась родить ему детей только в обмен на роскошные подарки недвижимость, машины и украшения. Об этом сообщает Daily Mirror.

Пара познакомилась, когда Линде Андраде было всего 16 лет, а Рикки зарабатывал мытьем посуды в забегаловках. Сейчас 23-летняя уроженка Калифорнии проводит дни, покупая дизайнерские сумочки и документируя свою жизнь в TikTok. В недавнем видео Линда рассказала, что они с Рикки собираются завести ребенка, но она потребовала за рождение первенца много дорогих вещей.

Женщина представила список ожидаемых от мужа подарков в случае беременности. Первое, что пожелала Линда, — это новое кольцо с бриллиантом. Она сказала, что хочет, чтобы бриллиант «соответствовал полу ребенка», так что камень будет либо розового, либо голубого цвета. В качестве подарка Линда также затребовала новый особняк и «новую инвестиционную квартиру», которую позже можно будет перепродать дороже.

Еще жена миллионера хочет автомобили Lamborghini и McLaren 720s, который может стоить более 300 тысяч долларов. Кроме того, ей нужен новый G Wagon, который станет ее «мамамобилем». Помимо машин, Линда хочет, чтобы в ее честь была названа новая яхта.

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Линда также пожелала, чтобы ей каждый день доставляли розы, «оплачивали спа-салоны, массажи и баловали». Она хочет, чтобы ее муж организовывал романтические вечера каждую ночь беременности и дарил новые часы Rolex за каждый триместр.

Видео Линды вызвало неоднозначную реакцию у некоторых пользователей социальных сетей, которые раскритиковали список дорогих подарков Линды. Один из пользователей сказал: «Представляете, у ребенка вместо любви цена». «Единственное, чего бы я ожидал, — это здорового ребенка», — написал другой.

Линда ответила на критику следующими словами: «Люди всегда говорили мне, что я заблуждаюсь, но заблуждение сделало меня женой миллионера».

Ранее сообщалось, что британка, которая практикует отношения с состоятельными женатыми мужчинами, рассказала об общении с их женами. Она отметила, что во многом реакция женщин на измену мужа зависит от их происхождения.

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    Анна Володина
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