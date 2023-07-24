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11:18, 24 июля 2023Бывший СССР

В Херсонской области рассказали об обстановке у Антоновского моста

Сальдо завил, что попытки ВСУ закрепиться у Антоновского моста бесперспективны

Фото: РИА Новости

Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) закрепиться у Антоновского моста бесперспективны. Так обстановку оценил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«С военной точки зрения, дачи в районе Антоновского моста — это бесперспективное место. Крошечный простреливаемый пятачок, превращенный в кровавую мясорубку», — рассказал он. По его словам, российское военное командование решило устроить для украинских военных «своеобразный маленький Бахмут, где перемалываются силы киевского режима на херсонском направлении».

Сальдо добавил, что ВСУ понесли самые большие потери, пытаясь форсировать Днепр как в районе Кинбурнской косы, так и в районе Антоновского моста.

20 июля политик рассказал, что ВСУ попытались использовать уменьшение ширины Днепра, но им это не удалось. По его словам, ширина реки уменьшилась не в районе Херсона, а выше по течению, украинские военные пытаются высадить десант на левый берег.

Ранее Сальдо рассказал, что российские войска взяли под контроль наиболее важный в тактическом плане участок у Антоновского моста. Он сообщил, что остатки украинских военнослужащих были заблокированы на дачах ниже по течению Днепра и оказались зажаты между рекой и болотами.

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    Алина Гончарова
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