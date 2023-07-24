Минстрой высказался о новых мерах поддержки после повышения ключевой ставки ЦБ

Файзуллин: Минстрой не будет вводить новые меры поддержки из-за повышения ключевой ставки

Минстрой не планирует вводить в России новые меры поддержки отрасли после повышения ключевой ставки Центробанка (ЦБ) до 8,5 процента. Об этом заявил глава ведомства Ирек Файзуллин, передает «Интерфакс».

«Текущая ситуация так или иначе связана с теми проектами, которые уже вышли в реализацию, здесь особых изменений мы не видим... Мы пока работаем в части ипотечных программ, видим реализацию до 1 июля 2024 года», — отметил министр. Файзуллин добавил, что специалисты совместно с институтом развития «Дом.рф» прорабатывают разные сценарии развития ситуации в стройотрасли.

Ранее ЦБ повысил ключевую ставку до 8,5 процента годовых. Это стало первым с сентября 2022 года изменением денежно-кредитной политики. Сам регулятор объяснил это ростом проинфляционных рисков.

На этом фоне эксперты прогнозируют подорожание ипотеки в России — по оценкам специалистов, ставки по кредитам на жилье могут достичь 12 процентов. Однако на большое повышение ставок банки не готовы, так как они заинтересованы в поддержке ипотечных выдач, считают эксперты.