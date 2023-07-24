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16:06, 24 июля 2023Россия

В Москве откроется новый онкоцентр

Собянин сообщил о скором открытии нового центра по лечению онкологических заболеваний

Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новости

Новый комплекс Московского клинического научного центра (МКНЦ) имени А.С. Логинова будет работать по единому стандарту онкологической помощи. О его скором открытии рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«В этом центре пациенты получат все виды медицинской помощи — от диагностики до высокотехнологичного лечения и диспансерного наблюдения. Первых пациентов планируем принять в августе», — заявил глава города. Он добавил, что Москва является российским лидером в области применения современных технологий и методов лечения онкологии.

Собянин сообщил, что спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин провел в новом центре выездное совещание членов совета Госдумы. Парламентарий отметил системный подход к лечению онкозаболеваний, предполагающий сопровождение пациента на каждом этапе терапии.

Ранее глава столицы рассказал, что в столице работают 13 центров лучевой терапии. Новый лучевой центр появится в онкологической клинике МКНЦ имени Логинова, еще один центр будет действовать на базе Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка».

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    Варвара Родикова
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