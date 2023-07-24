Командующий «Ленинградским полком» погиб в зоне спецоперации

Командующий «Ленинградским полком» Евгений Вашунин погиб в зоне спецоперации

Командующий «Ленинградским полком» полковник Евгений Вашунин погиб в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, его слова опубликованы на сайте заксобрания города.

«Ушел из жизни талантливый военачальник и достойный гражданин, командующий "Ленинградским полком". Полковник Евгений Александрович Вашунин посвятил себя преданному служению нашей Родине», — рассказал политик.

По его словам, Вашунин 14 июля принял решение прийти на помощь отряду «Шторм», оказавшемуся в окружении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Полковник вместе с группой поддержки отправились навстречу отряду, однако их маневры заметил противник.

В ходе боестолкновения командира отрезали от его бойцов и серьезно ранили. Несмотря на принятые меры самопомощи, он скончался.

Ранее стало известно, что в зоне СВО погиб командир одного из отрядов спецназа «Ахмат» Евгений Писаренко. По словам военкора Дмитрия Кулько, Писаренко служил в ставропольском ОМОНе, получил звание полковника.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).