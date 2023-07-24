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18:28, 24 июля 2023Спорт

Россиянка решила потратить призовые за победу на турнире WTA на сумку или обувь

Россиянка Тимофеева решила потратить призовые за победу на турнире WTA на сумку или обувь

Фото: Robert Prange / Getty Images

Россиянка Мария Тимофеева, выигравшая турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Будапеште, рассказала, как потратит призовые. Об этом сообщает «Чемпионат».

Спортсменка, которая получила за победу около 30 тысяч евро, заявила, что в теннисе с повышением уровня игрока растут расходы. «Но новую сумку или хорошую пару обуви, думаю, смогу себе позволить», — рассказала Тимофеева.

19-летняя россиянка 23 июля в финале соревнований в Будапеште обыграла украинку Катерину Байндль (6:3, 3:6, 6:0). Для Тимофеевой это первая победа на турнире WTA в карьере.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян и белорусов от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. При этом россияне продолжают выступать на турнирах под эгидой WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нейтральном статусе.

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    Алексей Гусев
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