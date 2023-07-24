Россиянка решила потратить призовые за победу на турнире WTA на сумку или обувь

Россиянка Тимофеева решила потратить призовые за победу на турнире WTA на сумку или обувь

Россиянка Мария Тимофеева, выигравшая турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Будапеште, рассказала, как потратит призовые. Об этом сообщает «Чемпионат».

Спортсменка, которая получила за победу около 30 тысяч евро, заявила, что в теннисе с повышением уровня игрока растут расходы. «Но новую сумку или хорошую пару обуви, думаю, смогу себе позволить», — рассказала Тимофеева.

19-летняя россиянка 23 июля в финале соревнований в Будапеште обыграла украинку Катерину Байндль (6:3, 3:6, 6:0). Для Тимофеевой это первая победа на турнире WTA в карьере.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян и белорусов от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. При этом россияне продолжают выступать на турнирах под эгидой WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нейтральном статусе.