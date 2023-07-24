Любовник отправил видео секса с женщиной ее мужу и матери и сел в тюрьму

The Mirror: любовник отправил видео секса с женщиной ее мужу и матери и сел в тюрьму

Любовник замужней женщины из британского города Уиррал, графство Мерсисайд, отправил ее мужу и матери видеозапись их полового акта и сел в тюрьму. Об этом сообщает The Mirror.

Женатый 42-летний курьер Георг Лупу познакомился с потерпевшей в декабре 2021 года. Между ними произошел кратковременный роман. Более того, однажды они сняли свой секс на телефон. Через некоторое время женщина попыталась завершить эти отношения. Тогда Лупу похитил ее телефон и отправил их совместные интимные фотографии и видео мужу британки и ее пожилой матери. Таким образом он якобы надеялся заставить возлюбленную продолжить их тайную связь.

Получатели не успели просмотреть сообщение из-за вмешательства женщины, но этот эпизод, по ее словам, нанес ей психологическую травму. «Этот опыт надолго изменит мое отношения к людям. Грустно, что один человек может оказать настолько негативное влияние на твою жизнь. Надеюсь, со временем станет легче. Сначала я была польщена вниманием, но потом почувствовала угрозу из-за его нестабильного характера. Мне казалось, что я никогда не смогу избавиться от него», — заявила она в суде.

Лупу ранее не был судим. Адвокат Винсент Дин заявил, что он является семьянином и человеком с хорошей репутацией. «Он трудится и поддерживает свою жену и детей. Ему повезло, что жена поддерживала его на протяжении этого процесса», — подчеркнул он.

Лупу признал вину в пересылке изображения интимного характера без согласия женщины. Суд приговорил ему к году тюрьмы и пятилетнему ограничению на общение с потерпевшей.

Ранее сообщалось, что житель Сингапура тайком снял на скрытую камеру секс с 76 женщинами, которых встретил в интернете, и сел в тюрьму. Суд постановил, что мужчина проведет в тюрьме только восемь месяцев, хотя по каждому из эпизодов он мог получить до двух лет заключения.