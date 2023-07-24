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18:58, 24 июля 2023Среда обитания

Россиянам рассказали о возмещении ущерба после атаки беспилотников

Адвокат Михальчик: управляющие компании не могут возместить ущерб после атаки БПЛА

Фото: Denis Bocharov / Globallookpress.com

Разрушения, случившиеся в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на объекты, не являются страховыми случаями. О возмещении ущерба в подобных ситуациях в разговоре с «360» россиянам рассказал адвокат Алексей Михальчик.

Эксперт уточнил, что управляющие компании не могут возместить ущерб, нанесенный в результате подобных повреждений. Кроме того, такие случаи не прописываются в стандартных договорах страхования. Однако в законе прописано о компенсациях после террористических актов и техногенных катастроф.

«Поэтому, если "Жилищнику" или иной управляющей компании никто не даст соответствующего распоряжения, бесплатно никто ничего ремонтировать не будет. Но если пострадавший выполнит ремонт за свой счет, рекомендую сохранить расходные документы: вполне есть шанс компенсировать их за счет властей Москвы», — отметил Михальчик.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил удары беспилотников по двум нежилым зданиям в Москве. Он уточнил, что серьезных разрушений и пострадавших нет, все оперативные службы работают на месте. Один беспилотник врезался в здание на Комсомольском проспекте в Москве, неподалеку от Министерства обороны России.

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    Нина Ташевская
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