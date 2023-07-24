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03:29, 24 июля 2023Россия

На Дальнем Востоке развернут авиационный полк Ту-160

«Известия»: на Дальнем Востоке развернут авиационный полк ракетоносцев Ту-160

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

В Минобороны России прорабатывается вопрос о развертывании на Дальнем Востоке авиационного полка стратегических ракетоносцев Ту-160. Об этом пишут «Известий».

По словам источников издания, окончательное решение еще не принято, все будет зависеть от объемов и состава гособоронзаказа. Отмечается, что сейчас идет модернизация бомбардировщиков Ту-160 и строительство новых машин с индексом «М».

«Известия» отмечают, что если решение будет положительным, то полк Ту-160 войдет в состав соединения Дальней авиации в Амурской области.

Ранее в «Ростехе» сообщили, что первый опытный модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М приступил к государственным совместным испытаниям.

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    Юлия Мискевич
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