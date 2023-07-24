На Дальнем Востоке развернут авиационный полк Ту-160
«Известия»: на Дальнем Востоке развернут авиационный полк ракетоносцев Ту-160
В Минобороны России прорабатывается вопрос о развертывании на Дальнем Востоке авиационного полка стратегических ракетоносцев Ту-160. Об этом пишут «Известий».
По словам источников издания, окончательное решение еще не принято, все будет зависеть от объемов и состава гособоронзаказа. Отмечается, что сейчас идет модернизация бомбардировщиков Ту-160 и строительство новых машин с индексом «М».
«Известия» отмечают, что если решение будет положительным, то полк Ту-160 войдет в состав соединения Дальней авиации в Амурской области.
Ранее в «Ростехе» сообщили, что первый опытный модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М приступил к государственным совместным испытаниям.