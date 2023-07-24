В ООН прокомментировали атаку беспилотников на Москву

ООН после атаки БПЛА на Москву призвала избегать шагов, ведущих к эскалации конфликта

В Организации Объединенных Наций (ООН) призвали стороны конфликта «избегать шагов, ведущих к его эскалации». Так зампредставителя генсека организации Фархан Хак прокомментировал атаку беспилотников на Москву ночью 24 июля, сообщает РИА Новости.

«Мы хотим, чтобы все стороны избегали любых действий, которые вели бы к дальнейшей эскалации. И мы призываем их позаботиться о том, чтобы этого не произошло», — пояснил он.

Ночью 24 июля на Москву была совершена новая атака с применением БПЛА. Один дрон попал в нежилую высотку в районе проспекта Лихачева, другой спустя несколько минут упал на здание в районе Комсомольского проспекта. Серьезных разрушений и пострадавших нет.