Сексолог предупредила об опасности модных техник оздоровления влагалища

Сексолог Трэйси Кокс предупредила об опасности очищения паром и спринцевания

Ставшие популярными в последнее время модные техники оздоровления влагалища бесполезны либо опасны и могут привести к инфекциям половых путей, предупредила британский сексолог Трэйси Кокс. Об этом она рассказала изданию Daily Mail.

Первым в списке сомнительных средств женской интимной гигиены она назвала очищение паром. По ее словам, приспособление для пропаривания влагалища продается на сайте актрисы Гвинет Пэлтроу Goop, и судя по описанию, с его помощью можно очистить матку, восстановить энергию и гормональный баланс. Однако Кокс уверена, что эти обещания — обман, так как нет доказательств их действенности. Более того, сексолог предупредила, что нагревание влагалища выше естественной температуры создает благоприятную среду для развития бактерий и дрожжевых грибков.

Не менее бесполезными для оздоровления интимной зоны, по мнению Кокс, являются нефритовые яйца, яйца йони и кристаллы для повышения женской энергии. Она предупредила, что единственный ожидаемый результат от введения этих предметов во влагалище — это инфекции из-за размножения бактерий. Кокс предупредила, что не следует пользоваться ароматизированными растворами и средствами интимной гигиены, также не нужно улучшить естественный запах с помощью спринцевания.

Вагинальный душ не только не сохраняет «свежесть», но и вызывает неприятный запах, так как нарушает хрупкий баланс pH во влагалище, вымывает полезные бактерии, которые борются с инфекциями и провоцирует раздражение и жжение Трэйси Кокс сексолог

Также к опасным средствам сексолог отнесла нижнее белье для менструации. По ее словам, производители наносят на ткань перфторалкильные и полифторалкильные химические вещества (ПФАС), которые обычно используются для создания водоотталкивающих поверхностей. Попадая в организм, эти токсичные вещества накапливаются и провоцируют сбои менструального цикла и болезни яичников.

Ранее Трэйси Кокс рассказала о вреде, который наносит зависть чужому счастью. По мнению Кокс, сравнение чужих отношений со своими опасно для психики и может привести к беспричинным неудовлетворенности и обидам.