Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
02:00, 24 июля 2023Забота о себе

Сексолог предупредила об опасности модных техник оздоровления влагалища

Сексолог Трэйси Кокс предупредила об опасности очищения паром и спринцевания

Фото: Caters News / Legion-media

Ставшие популярными в последнее время модные техники оздоровления влагалища бесполезны либо опасны и могут привести к инфекциям половых путей, предупредила британский сексолог Трэйси Кокс. Об этом она рассказала изданию Daily Mail.

Первым в списке сомнительных средств женской интимной гигиены она назвала очищение паром. По ее словам, приспособление для пропаривания влагалища продается на сайте актрисы Гвинет Пэлтроу Goop, и судя по описанию, с его помощью можно очистить матку, восстановить энергию и гормональный баланс. Однако Кокс уверена, что эти обещания — обман, так как нет доказательств их действенности. Более того, сексолог предупредила, что нагревание влагалища выше естественной температуры создает благоприятную среду для развития бактерий и дрожжевых грибков.

Не менее бесполезными для оздоровления интимной зоны, по мнению Кокс, являются нефритовые яйца, яйца йони и кристаллы для повышения женской энергии. Она предупредила, что единственный ожидаемый результат от введения этих предметов во влагалище — это инфекции из-за размножения бактерий. Кокс предупредила, что не следует пользоваться ароматизированными растворами и средствами интимной гигиены, также не нужно улучшить естественный запах с помощью спринцевания.

Вагинальный душ не только не сохраняет «свежесть», но и вызывает неприятный запах, так как нарушает хрупкий баланс pH во влагалище, вымывает полезные бактерии, которые борются с инфекциями и провоцирует раздражение и жжение

Трэйси Кокссексолог
Материалы по теме:
«Это неприемлемо в XXI веке» Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
«Это неприемлемо в XXI веке»Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
20 апреля 2022
«Можете смеяться, но мне страшно» Половина россиянок не следит за женским здоровьем. Чем это грозит?
«Можете смеяться, но мне страшно»Половина россиянок не следит за женским здоровьем. Чем это грозит?
Промо
8 апреля 2021

Также к опасным средствам сексолог отнесла нижнее белье для менструации. По ее словам, производители наносят на ткань перфторалкильные и полифторалкильные химические вещества (ПФАС), которые обычно используются для создания водоотталкивающих поверхностей. Попадая в организм, эти токсичные вещества накапливаются и провоцируют сбои менструального цикла и болезни яичников.

Ранее Трэйси Кокс рассказала о вреде, который наносит зависть чужому счастью. По мнению Кокс, сравнение чужих отношений со своими опасно для психики и может привести к беспричинным неудовлетворенности и обидам.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Улитина
    Обсудить
    Последние новости

    «Потянут до августа»: командующий российской группировкой «Центр» Мордвичев оценил успехи контрнаступления ВСУ

    Сексолог предупредила об опасности модных техник оздоровления влагалища

    Жена миллионера согласилась родить ему детей только в обмен на роскошные подарки

    Байден призвал Нетаньяху не торопиться с судебной реформой в Израиле

    Путин назвал плюсы нового многополярного миропорядка

    Стало известно о взятии укрепрайона ВСУ на подступах к Харьковской области

    По итогам саммита РФ — Африка примут декларацию и план партнерства до 2026 года

    Экс-премьер Украины высказался о получателях выгоды от вступления страны в НАТО

    Минпромторг заявил о готовности скорректировать запрет на закупку импортных ИВЛ

    Путин заявил о потерявшей смысл зерновой сделке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости