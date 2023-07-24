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15:42, 24 июля 2023Бывший СССР

Украинские военные пришли в восторг от Стоунхенджа

«Военный обозреватель» опубликовал видео бойцов ВСУ, которые восторгаются Стоунхенджем

Украинские военные пришли в восторг, увидев Стоунхендж после прибытия на обучение в Великобританию. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

«Вау! Стоунхендж, Стоунхендж, ты видел? Вот, Стоунхендж, смотри, смотри! Капец, что, серьезно? Вау!» — восклицает на кадрах боец Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее пленный украинский военнослужащий рассказал, что большая часть подготовки солдат ВСУ в Великобритании заключается в пропаганде ненависти к русскому народу.

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    Ткачев Егор
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