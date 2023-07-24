Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
22:30, 24 июля 2023Экономика

Минтруд подготовил проект о выплатах родителям пострадавших в СВО детей

Минтруд России подготовил проект о выплатах родителям детей, пострадавших в СВО

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Минтруд России по поручению президента подготовил проект о единовременных выплатах родителям детей, пострадавших в ходе специальной военной операции (СВО). Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

На единовременную выплату в 100 тысяч рублей смогут претендовать семьи, в которых дети в возрасте до 18 лет получили ранение или травму с 24 февраля 2022 года. При этом выплата будет назначаться на каждого пострадавшего ребенка и не будет учитываться при предоставлении других социальных пособий.

По проекту, выплата распространяется на семьи, проживающие в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также в регионах, прилегающих к зоне проведения СВО — Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской и Ростовской областях, Краснодарском крае и Республике Крым.

5 июля сообщалось, что пенсионерам из силовых структур, которые решили вернуться к военной службе и подписали контракт, в том числе на работу в зоне специальной военной операции (СВО), пересчитают выплаты. Постановление о пересчете выплат подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В феврале 2023 года Мишустин пообещал, что власти будут выплачивать две пенсии и другие предусмотренные законодательством компенсации добровольцам, получившим инвалидность за время спецоперации. Вдовам ветеранов СВО будут положены ежемесячные пособия, добавил он.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал «неевропейским» решение ЕС об украинском зерне

    Блинкен обсудил с главой МИД Румынии зерновую сделку

    США отказались комментировать слова Путина о провале контрнаступления ВСУ

    «Народный фронт» задумал исключить Исинбаеву из состава

    Минтруд подготовил проект о выплатах родителям пострадавших в СВО детей

    16-летняя российская теннисистка шуткой оценила разгромную победу над украинкой

    В Приднестровье рассказали о расспросах украинских спецслужб о ВС России

    В Новой Москве упал беспилотник

    Школьники из Москвы пропали на Кольском полуострове

    Движение по Крымскому мосту вновь временно приостановили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости