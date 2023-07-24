Минтруд подготовил проект о выплатах родителям пострадавших в СВО детей

Минтруд России подготовил проект о выплатах родителям детей, пострадавших в СВО

Минтруд России по поручению президента подготовил проект о единовременных выплатах родителям детей, пострадавших в ходе специальной военной операции (СВО). Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

На единовременную выплату в 100 тысяч рублей смогут претендовать семьи, в которых дети в возрасте до 18 лет получили ранение или травму с 24 февраля 2022 года. При этом выплата будет назначаться на каждого пострадавшего ребенка и не будет учитываться при предоставлении других социальных пособий.

По проекту, выплата распространяется на семьи, проживающие в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также в регионах, прилегающих к зоне проведения СВО — Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской и Ростовской областях, Краснодарском крае и Республике Крым.

5 июля сообщалось, что пенсионерам из силовых структур, которые решили вернуться к военной службе и подписали контракт, в том числе на работу в зоне специальной военной операции (СВО), пересчитают выплаты. Постановление о пересчете выплат подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В феврале 2023 года Мишустин пообещал, что власти будут выплачивать две пенсии и другие предусмотренные законодательством компенсации добровольцам, получившим инвалидность за время спецоперации. Вдовам ветеранов СВО будут положены ежемесячные пособия, добавил он.