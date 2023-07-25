«Ак Барс» передаст заказчику пять боевых кораблей и три судна

Глава «Ак Барс»: в 2024 году заказчику передадут пять боевых кораблей и три судна

Специалисты судостроительной корпорации «Ак Барс» планируют передать заказчику пять новых боевых кораблей и три судна в следующем году. Об этом генеральный директор корпорации Ренат Мистахов сообщил РИА Новости.

«В 2024 году запланировано спустить на воду три корабля и три судна, передать заказчику пять кораблей и три судна», — сказал глава «Ак Барс».

Ранее в июле Мистахов сообщил, что все малые ракетные корабли (МРК) Военно-морского флота (ВМФ) России получат зенитный ракетный комплекс «Панцирь-МЕ», который испытали на МРК проекта 22800 «Каракурт».

В том же месяце стало известно, что корпорация «Ак Барс» ведет строительство 34 боевых кораблей и судов. 70 процентов кораблей строят для ВМФ России.

В мае командующий Черноморским флотом вице-адмирал Виктор Соколов рассказал, что до конца 2023 года на вооружение флота поступят три МРК проекта 22800 «Каракурт» и патрульный корабль.