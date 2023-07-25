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20:05, 25 июля 2023Спорт

Глава «Пюника» оценил отказ Польши пустить россиян из команды в Швецию на матч

Глава «Пюника» Согомонян заявил, что Польша не пускает россиян в Швецию из-за политики
СюжетВизы в Европу:
Артур Согомонян

Артур Согомонян. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Президент ереванского «Пюника» Артур Согомонян оценил отказ польского посольства выдавать шенгенские визы россиянам в составе команды — полузащитнику Михаилу Коваленко и тренеру Роману Монареву. Его слова приводит «Чемпионат».

«Да, наших опять не пустили [в Швецию], так как визы в Армении выдает посольство Польши», — заявил Согомонян. Глава команды подчеркнул, что это является политикой государства.

20 июля Коваленко и Монарев пропустили выездную встречу Лиги конференций против эстонской «Нарвы Транс». Уточнялось, что они не смогли получить шенгенские визы. Позднее стало известно, что оба не смогут принять участие в выездном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций в Швеции с «Кальмаром».

Коваленко является воспитанником петербургского «Зенита». Вместе с армянским «Ноем» он становился обладателем Кубка и Суперкубка страны. Футболист начал выступать за «Пюник» в августе 2022-го.

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    Анастасия Борисова
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