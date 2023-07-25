Российский футболист пропустит еврокубковый матч из-за санкций Швеции

Российский футболист «Пюника» Коаваленко пропустит еврокубковый матч из-за санкций Швеции

Российский футболист армянского «Пюника» Михаил Коваленко пропустит еврокубковый матч из-за санкций Швеции. Об этом сообщает Metaratings.

Страна отказала 28-летнему защитнику в визе для въезда в страну. В связи с этим, он не сможет сыграть против «Кальмара» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Встреча состоится 27 июля в Швеции. Ответный поединок пройдет в Ереване 3 августа.

20 июля Михаил Коваленко и помощник главного тренера «Пюника» Роман Монарев пропустили выездную встречу Лиги конференций против эстонской «Нарвы Транс». Уточнялось, что они не смогли получить шенгенские визы.

Коваленко является воспитанником петербургского «Зенита». Вместе с армянским «Ноем» он становился обладателем Кубка и Суперкубка страны. Футболист начал выступать за «Пюник» в августе 2022-го.