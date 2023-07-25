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11:48, 25 июля 2023Силовые структуры

Начато расследование после попытки атаки украинских беспилотников на Москву

Следователи возбудили уголовное дело из-за попытки атаки украинских беспилотников в Москве

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Следователи возбудили уголовное дело из-за попытки атаки украинских беспилотников 24 июля на Москву. О начале расследования ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Правоохранители ведут поиск причастных к совершению преступления.

Атака беспилотников на Москву произошла в ночь на 24 июля. Один аппарат попал в нежилую высотку в районе проспекта Лихачева, другой спустя несколько минут упал на здание в районе Комсомольского проспекта. Серьезных разрушений и пострадавших нет.

Минобороны России сообщило, что беспилотники были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и потерпели крушение.

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    Любовь Ширижик
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