Начато расследование после попытки атаки украинских беспилотников на Москву

Следователи возбудили уголовное дело из-за попытки атаки украинских беспилотников в Москве

Следователи возбудили уголовное дело из-за попытки атаки украинских беспилотников 24 июля на Москву. О начале расследования ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Правоохранители ведут поиск причастных к совершению преступления.

Атака беспилотников на Москву произошла в ночь на 24 июля. Один аппарат попал в нежилую высотку в районе проспекта Лихачева, другой спустя несколько минут упал на здание в районе Комсомольского проспекта. Серьезных разрушений и пострадавших нет.

Минобороны России сообщило, что беспилотники были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и потерпели крушение.