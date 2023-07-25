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21:02, 25 июля 2023Спорт

Появилась информация о жизни Исинбаевой в Испании

El Digital Sur: Елена Исинбаева является резидентом Тенерифе и владеет там домом

Фото: Globallookpress.com

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева зарегистрировалась на испанском острове Тенерифе как резидент. Информация о жизни спортсменки в Испании появилась у El Digital Sur.

По информации источника, Исинбаева проживает в муниципалитете Арона вместе с мужем Никитой Петиновым и детьми, которые обучаются там. Отмечается, что она владеет домом в Эль-Пальм-Мар площадью около 200 квадратных метров, а также недвижимостью в Кальяо Сальвахе.

12 июля издание El Digital Sur сообщило, что бывшая спортсменка проживает на Тенерифе. Позднее на своей странице во «ВКонтакте» она написала, что ее награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят номинальный характер.

41-летняя Исинбаева является майором Вооруженных сил Российской Федерации. Трехкратная чемпионка мира входит в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета с 2016 года.

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    Анастасия Борисова
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