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16:40, 25 июля 2023Мир

Смену главы МИД Китая объяснили

Китаист Лукин: вероятно, Ван И будет исполнять обязанности главы МИД Китая временно

Фото: Florence Lo / Reuters

Возвращение Ван И к должности главы МИД Китая, вероятно, является временным решением, скорее всего, он будет в должности, пока ему не найдут постоянную замену. Об этом «Ленте.ру» рассказал руководитель департамента международных отношений НИУ ВШЭ и научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин.

«В Китае есть такая традиция: министр иностранных дел после того, как он эту должность исполняет хорошо, получает более высокую должность. Ван И получил пост руководителя канцелярии Комиссии по иностранным делам. Ван И уже был в должности министра иностранных дел, и сейчас у него должность выше, чем глава МИД. Видимо, ему поручили исполнять обязанности министра иностранных дел до тех пор, пока назначат нового, вероятно», — рассказал специалист.

Он также отметил, что точно неизвестно, по какой причине был уволен предыдущий глава МИД Китая Цинь Ган, однако, по мнению Лукина, можно предполагать, что Цинь Ган «в чем-то провинился».

Новое назначение не скажется на отношениях Китая с другими странами, добавил китаист.

«На внешнеполитическую повестку это никак не повлияет, потому что китайский МИД не определяет, а только исполняет эту повестку», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам, член Политбюро ЦК Компартии КНР Ван И стал новым главой МИД Китая, сменив на этом посту Цинь Гана. Сообщалось, что решение было принято на заседании постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Ван И ранее уже занимал пост министра иностранных дел Китая — с 2013 по 2022 год.

Последний раз Цинь Ган появлялся на публике 25 июня, когда проводил встречу с замглавы МИД России Андреем Руденко в Пекине. Официальные представители китайского дипломатического ведомства уходили от ответа на вопросы о причинах его отсутствия.

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    Кирилл Садовский
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