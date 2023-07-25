Медицинский психолог раскрыла способ справиться с панической атакой

Психолог Ширикинова: справиться с панической атакой поможет восстановление дыхания

В зависимости от ведущей нервной системы в организме при панической атаке во всех органах и системах проявляется реакция возбуждения или торможения, сообщила медицинский психолог Психиатрической клинической больницы №13 Депздрава Москвы Геляна Ширикинова. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала об опасности подобных приступов и о том, как помочь себе выйти из этого состояния.

Как распознать паническую атаку

Чаще всего состояние панической атаки распознается по внезапному осознанному страху за свою жизнь, не имеющему логичного объяснения и причин в данном месте и в данный момент, обратила внимание специалист.

Кроме того, паническая атака сопровождается физическими проявлениями: учащением сердцебиения, нарушением ритма дыхания, потоотделением, изменениями температуры тела, побледнением или покраснением, сужением или расширением зрачков. Также для этого состояния характерна скованность в движениях либо невозможность усидеть на месте.

При этом человек испытывает абсолютно четкое желание покинуть место, в котором находится, либо найти укромное место в углу. Срочное желание обратиться за помощью и нежелание оставаться одному Геляна Ширикинова медицинский психолог

Опасность панических атак

По словам Ширикиновой, панические атаки способны влиять как на состояние психики, так и здоровье человека. «После каждого скачка гормонов на восстановление гомеостаза и тем более иммунитета уходит минимум две недели. Таким образом, чем больше переживаний, психоэмоциональной нагрузки, тем больший урон мы наносим своей психике», — пояснила она.

Больше всего панические атаки опасны своим влиянием на сердечно-сосудистую систему и другие органы, сказала медицинский психолог. «Если молодой организм переносит повышение артериального давления достаточно хорошо, имея эластичные сосуды, то человек в возрасте или же с хроническим заболеванием имеет больший риск получения вреда организму. Степень опасности определяется здоровьем самого человека, наследственной отягощенностью и другими факторами», — рассказала психолог.

Как действовать при панической атаке

Первая помощь начинается с восстановления дыхательной функции в полном объеме, подчеркнула собеседница «Ленты.ру». «Полный вдох-выдох, дыхание в пакет, дыхание по квадрату — сейчас огромное количество дыхательных техник, которые помогают в моменте. При этом важно учитывать, что если у вас уже не первая паническая атака, которую вы не лечите со специалистом, то эффект от экстренных мер будет снижаться», — уточнила она.

Как могут помочь оказавшиеся рядом люди

Нехватка кислорода запускает большую цепную реакцию в организме: учащение сердцебиения, нарушение ориентации в пространстве, как следствие трудности критичного мышления, обратила внимание специалист. Поэтому важно находится рядом с человеком, взять его за руку (если он позволяет), вместе дождаться конца приступа или в случае необходимости помочь человеку обратиться к специалисту.

Если это подтвержденная паническая атака, необходимо начать лечение у психотерапевта Геляна Ширикинова медицинский психолог

Также в момент панической атаки важно выслушивать человека и не обесценивать его мысли и слова. «Самая частая ошибка, которая приводит к усилению симптоматики — отрицание наличия болей, тревоги, пугающих мыслей у человека с панической атакой», — предупредила Ширикинова.

Ранее нейропсихолог-реабилитолог Наталья Жукова рассказала «Ленте.ру», что единственным способом избавиться от причин возникновения панических атак является обращение к специалисту.