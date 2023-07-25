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14:03, 25 июля 2023Экономика

Маск захотел сделать бывший Twitter финансовым хабом

MarketWatch: бывшая соцсеть Twitter расширит свой функционал и станет финансовым хабом

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Социальная сеть Twitter, которая в настоящее время проводит ребрендинг, превратится также в финансовый хаб. Об этом заявил порталу MarketWatch владелец платформы Илон Маск.

Миллиардер сообщил, что в ближайшие месяцы функционал бывшего Twitter будет расширен. В сеть добавят комплексный обмен информацией и возможность управлять финансами.

«В этом контексте название Twitter неактуально», — подчеркнул Маск. По его словам, первоначальное название имело смысл, когда пользователи обменивались сообщениями в 140 символов, что было похоже на чириканье птичек. Однако теперь пользователи платформы могут публиковать любые форматы сообщений, включая многочасовые видео. В скором времени в соцсети можно будет публиковать также статьи и книги.

В рамках ребрендинга соцсеть приобрела название X, а твиты стали называться «иксами». Также изменился логотип платформы: вместо голубой птицы на нем изображена буква X. Как рассказал ранее предприниматель, новый логотип является воплощением несовершенства людей, которое делает их уникальными.

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    Мария Грушко
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