Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:39, 26 июля 2023Наука и техника

«Алмаз-Антей» покажет новый тягач

Концерн «Алмаз-Антей» на форуме Россия — Африка покажет новый тягач
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Концерн «Алмаз-Антей» на форуме Россия — Африка покажет новый тягач, а также другую продукцию военного и гражданского значения. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о гражданском габаритном грузовом шасси БАЗ-S36A11 с колесной формулой 6 на 6, используемых на бездорожье. Полная масса тягача составляет 35,7 тонны, снаряженная — 13,6 тонны, грузоподъемность — 22,1 тонны.

Также на мероприятии будут представлены макеты зенитных ракетных комплексов и радиолокационных станций.

На площадке мероприятия холдинг представит свои возможности по разработке и производству серийной высокотехнологичной продукции военного и гражданского назначения, — отметили в концерне.

В июне в ходе Международного военно-морского салона 2023 года, который проходил в Кронштадте, российская компания «РАТЕП» представила макет турельной установки «Комар».

Что думаешь? Оцени!
    Иван Потапов
    Обсудить
    Последние новости

    В России появится ГОСТ на школьную форму

    На Кубани на складе винзавода начался крупный пожар

    В Венгрии заявили о негативных последствиях расширения НАТО на восток

    В регионе России четверо детей попали в больницу с признаками отравления горючим

    ФСБ официально предъявила обвинения социологу Кагарлицкому

    Названы три главные составляющие отличного секса

    Полиция арестовала гламурную сообщницу крупнейшего наркокартеля

    Старые некрополи на юге России проверили на наличие опасных веществ

    Украину уличили в поиске наемников в Южной Америке

    Эксперт предрек США разрушение из-за санкций

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости