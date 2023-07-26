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18:15, 26 июля 2023Спорт

ЦСКА забил шесть безответных мячей «Оренбургу» в матче Кубка России

ЦСКА разгромил оставшийся вдевятером «Оренбург» в матче стартового тура Кубка России
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

ЦСКА разгромил «Оренбург» в матче стартового тура Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Оренбурге. Гости забили шесть безответных мячей. Ворота соперников поразили Ярослав Арбузов, Бактиер Зайнутдинов, Милан Гаич, Федор Чалов, Матвей Кисляк и Никита Ермаков. На 14-й минуте голкипер хозяев Алексей Кеняйкин получил вторую желтую карточку и покинул поле. На 62-й минуте защитник Михаил Сиваков также получил две желтые, после чего оренбуржцы остались вдевятером.

«Оренбург» и ЦСКА выступают в группе А. Далее армейцы сыграют дома с воронежским «Факелом» 9 августа. «Оренбург» в этот же день примет на своем стадионе «Сочи».

25 июля в стартовом матче Кубка России петербургский «Зенит» одержал победу над грозненским «Ахматом». Встреча завершилась со счетом 2:0. Отличились полузащитник Густаво Мантуан и хавбек Клаудиньо. На 62-й минуте за сине-бело-голубых дебютировал защитник Марио Фернандес. Болельщики освистали его.

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    Ксения Курашкина
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