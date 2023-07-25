Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Марко Чеккинато
Александр Шевченко
Умаг
ПСЖ
0:0
Завершен
Аль-Наср
Товарищеские матчи (клубы) - 2023|Товарищеские матчи
Пари Нижний Новгород
1:1
Завершен
Динамо М
Фонбет Кубок России|Группа D
Локомотив М
2:1
Завершен
Урал
Фонбет Кубок России|Группа B
Зенит
2:0
Завершен
Ахмат
Фонбет Кубок России|Группа C
22:42, 25 июля 2023Спорт

«Зенит» победил в стартовом матче Кубка России

«Зенит» победил «Ахмат» в Кубке России, болельщики освистали Марио Фернандеса после дебюта
Клаудиньо (посередине)

Клаудиньо (посередине). Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Петербургский «Зенит» одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче стартового тура группового этапа Кубка России сезона-2023/2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счетом 2:0. Счет на 39-й минуте открыл полузащитник Густаво Мантуан. На 62-й минуте за сине-бело-голубых дебютировал защитник Марио Фернандес. Болельщики освистали его. На 80-й минуте преимущество команды увеличил хавбек Клаудиньо.

17 июля «Зенит» объявил о подписании контракта с Фернандесом. Соглашение рассчитано на один год с возможностью продления на сезон. С 2012 по 2022 год Фернандес выступал за московский ЦСКА, после чего взял паузу в карьере.

Во втором туре Кубка России «Зенит» на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов» 9 августа. «Ахмат» днем позже примет калининградскую «Балтику».

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Борисова
    Обсудить
    Последние новости

    Россия пришла на помощь НАСА из-за проблем в Хьюстоне

    Трамп сохранил позиции самого сильного кандидата против Байдена

    На Украине решили вновь проверить состояние бомбоубежищ

    «Зенит» победил в стартовом матче Кубка России

    Минздрав опубликовал проект об учете препаратов для абортов

    В Конгрессе предложили объявить импичмент Байдену

    В США рассказали об опрометчивом шаге Финляндии

    Рогов назвал обстановку на Запорожском фронте затишьем перед бурей

    США подтвердили ранение американца Рида на Украине

    В Пентагоне обвинили Россию в повреждении американского дрона в Сирии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости