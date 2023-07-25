«Зенит» победил в стартовом матче Кубка России

«Зенит» победил «Ахмат» в Кубке России, болельщики освистали Марио Фернандеса после дебюта

Петербургский «Зенит» одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче стартового тура группового этапа Кубка России сезона-2023/2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счетом 2:0. Счет на 39-й минуте открыл полузащитник Густаво Мантуан. На 62-й минуте за сине-бело-голубых дебютировал защитник Марио Фернандес. Болельщики освистали его. На 80-й минуте преимущество команды увеличил хавбек Клаудиньо.

17 июля «Зенит» объявил о подписании контракта с Фернандесом. Соглашение рассчитано на один год с возможностью продления на сезон. С 2012 по 2022 год Фернандес выступал за московский ЦСКА, после чего взял паузу в карьере.

Во втором туре Кубка России «Зенит» на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов» 9 августа. «Ахмат» днем позже примет калининградскую «Балтику».