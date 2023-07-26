Группа ВСУ при попытке штурма потеряла почти весь состав из 70-100 человек

Командир Сатурн: группа ВСУ за 2 дня штурма потеряла почти весь состав из 70-100 человек

Штурмовая группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении при попытке штурма российских позиций за два дня потеряла почти весь состав — от 70 до 100 человек. Об этом РИА Новости рассказал командир отряда «Барс-10» бригады «Царские волки» с позывным Сатурн.

По его словам, об этом стало известно по радиоперехватам радиопереговоров противника. Также выяснилось, что украинские военные запросили эвакуацию у своих подразделений, но так ее и не дождались.

Ранее украинские военные сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют половину подразделения при попытке продвинуться на километр при контрнаступлении. Уточняется, что украинская армия теряет по 4-5 человек каждые сто метров.

По словам полковника в отставке Виктора Литовкина, украинская армия в ходе контрнаступления потеряла 30 процентов боевой техники.

