Белый дом отказался комментировать дело сына Байдена

Белый дом отказался комментировать дело сына президента США Джо Байдена Хантера

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила об отказе администрации президента США комментировать дело сына главы государства Джо Байдена Хантера. По ее словам, это является его личным делом, сообщает РИА Новости.

«Хантер Байден — частный гражданин, и это его личное дело», — рассказала она.

Жан-Пьер добавила, что глава государства с супругой поддерживают усилия сына изменить свою жизнь. Она также подчеркнула, что по данному делу проводится независимое расследование, которое вел прокурор, назначенный бывшим лидером США Дональдом Трампом.

Ранее стало известно, что Хантер Байден передумал признавать свою вину по делу о неуплате налогов и хранении оружия. Он изменил решение после того, как федеральный судья в штате Делавэр заявил, что ему «необходимо дополнительное время» для рассмотрения ранее заключенного с прокурорами соглашения о признании вины.