Аршавин назвал последствия потери «Зенитом» иностранцев

Андрей Аршавин заявил, что «Зенит» не станет чемпионом с одними россиянами в составе

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин назвал последствия потери клубом иностранных игроков. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Если убрать бразильцев, у нас может не набраться игровой состав. Другой вопрос, замена какого уровня появится на их позициях. Потеря топовых иностранцев, разумеется, пошатнет гегемонию "Зенита"», — заявил Аршавин. Он добавил, что с одними россиянами в составе петербургский клуб не станет чемпионом.

23 июля «Зенит» договорился с саудовским «Аль-Хилялем» о продаже бразильского нападающего Малкома за 60 миллионов евро. Согласно Transfermarkt, трансфер Малкома станет самым дорогим в истории российского футбола.

«Зенит» выиграл пять последних чемпионатов России. Нынешний сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) команда начала с победы над «Нижним Новгородом».