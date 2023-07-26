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15:27, 26 июля 2023Спорт

Аршавин назвал последствия потери «Зенитом» иностранцев

Андрей Аршавин заявил, что «Зенит» не станет чемпионом с одними россиянами в составе

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин назвал последствия потери клубом иностранных игроков. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Если убрать бразильцев, у нас может не набраться игровой состав. Другой вопрос, замена какого уровня появится на их позициях. Потеря топовых иностранцев, разумеется, пошатнет гегемонию "Зенита"», — заявил Аршавин. Он добавил, что с одними россиянами в составе петербургский клуб не станет чемпионом.

23 июля «Зенит» договорился с саудовским «Аль-Хилялем» о продаже бразильского нападающего Малкома за 60 миллионов евро. Согласно Transfermarkt, трансфер Малкома станет самым дорогим в истории российского футбола.

«Зенит» выиграл пять последних чемпионатов России. Нынешний сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) команда начала с победы над «Нижним Новгородом».

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    Алексей Гусев
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