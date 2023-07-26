Обвиняемый ФСБ в оправдании терроризма социолог Кагарлицкий попал на видео

Обвиняемого в оправдании терроризма социолога Кагарлицкого доставили в суд Сыктывкара

В городской суд Сыктывкара доставили социолога Бориса Кагарлицкого (признан в России иноагентом), которого обвиняют в оправдании терроризма. Видео с ним публикует РЕН ТВ.

На кадрах подсудимый сидит в стеклянном аквариуме в зале судебных заседаний под охраной.

Суд планирует рассмотреть ходатайство следователя об избрании Кагарлицкому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее стало известно, что обвиняемого этапировали в Сыктывкар.

25 июля сообщалось, что ФСБ возбудила уголовное дело об оправдании терроризма в отношении Кагарлицкого. Его адвокат Сергей Ерохов отметил, что ему может грозить до семи лет лишения свободы. Он также подчеркнул, что Кагарлицкий свою вину не признает. В рамках этого дела прошли обыски у психолога Александра Ачагова.

Борис Кагарлицкий — известный социолог и политолог, в настоящее время он преподает в Шанинке (Московской высшей школе социальных и экономических наук). На сайте вуза говорилось, что в 1982-1983 годах он был политзаключенным.