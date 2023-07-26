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10:36, 26 июля 2023Из жизни

Родственники украли женщину у мужа и попытались вернуть домой

News9Live: в Индии родственники украли женщину у мужа и попытались увезти на родину

Фото: Samantha Gades / Unsplash

В Индии сотрудники полиции и Комиссии по делам женщин Дели спасли женщину, которую украли родственники и попытались увезти домой. Об этом сообщает News9Live.

22-летняя жительница Амроха, штат Уттар-Прадеш, вышла замуж в мае. Тогда же ей с супругом пришлось бежать в Дели, поскольку ее семья не одобрила их брак. Беглецы считали, что на родине их жизни находятся под угрозой. Они сообщили об этом в полицию, однако подавать в суд на родственников женщина не решилась.

В пятницу, 21 июля, ее муж сообщил в Комиссию по делам женщин о нападении родных жены. Они явились в дом пары, «заставили девушку уйти с ними» и собираются вернуть ее обратно в Амроху. Информация была сразу же передана делийской полиции.

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Вскоре выяснилось, что ночью родственники оставили похищенную женщину возле отделения полиции города Гаджраула, так как «испугались преследования». Ее нашли на железнодорожной станции и доставили обратно в Дели, чтобы оказать медицинскую помощь и расспросить о произошедшем.

Президент Комиссии по делам женщин Дели Свати Маливал уже заявила, что против родственников девушки будут приняты меры, «чтобы они больше не пытались навредить ей».

Ранее сообщалось, что жених из штата Уттар-Прадеш отменил свадьбу из-за плохих оценок невесты. Девушка не справилась с экзаменами в выпускном классе школы.

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    Никита Савин
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