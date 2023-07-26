Минобороны России сообщило об успешном наступлении на куземовском направлении
Вооруженные силы России провели успешное наступление на куземовском направлении
Вооруженные силы России (ВС) провели успешное наступление на куземовском направлении спецоперации. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Как сообщили в оборонном ведомстве, российским войскам удалось занять более выгодные рубежи.
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Село Куземовка находится в Сватовском районе Луганской народной республики.
Отдельно Конашенков рассказал об успехах военных на краснолиманском направлении, где ВС России удалось продвинуться сразу на несколько километров.
Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили около 30 процентов западного оружия, поставленного Вооруженным силам Украины перед наступлением.