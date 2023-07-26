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09:48, 26 июля 2023Россия

Названа причина пожара на складе винзавода на Кубани

Короткое замыкание назвали причиной пожара на складе винзавода в Темрюкском районе Кубани
СюжетПожары в России

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Причиной пожара на складе винного завода в Темрюкском районе Кубани стало короткое замыкание. Такую причину назвал источник РИА Новости в правоохранительных органах.

По его данным, никто не пострадал. Помещение, которое охватил огонь, принадлежит «Кубанской винной компании», уточнил собеседник.

Пожар на складе начался 26 июля. Его площадь составила 900 квадратных метров. Из-за высокой горючести содержимого огонь быстро распространился по складу.

Впоследствии в сети появились кадры пожара. На них видно, как пожарные пытаются попасть к месту горения. Из склада появляется ярко-оранжевый шар пламени, идет дым.

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    Анастасия Шейкина
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