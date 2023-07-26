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09:36, 26 июля 2023Спорт

Месси сделал дубль за «Интер Майами» и установил два достижения

Футболист Месси сделал дубль за «Интер Майами» и отдал голевую передачу в матче Кубка лиг

Фото: Lynne Sladky / AP

Аргентинский нападающий Лионель Месси отметился результативными действиями во втором матче за клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Интер Майами» против «Атланты». Статистика доступна в Twitter команды.

Футболист сделал дубль, отличившись на восьмой и 22-й минутах, а также отдал голевую передачу. Аргентинец при этом установил два достижения: «Атланта» стал сотым клубом, которому аргентинец забивал на протяжении карьеры, а также он впервые за восемь лет оформил дубль правой ногой.

Встреча завершилась победой «Интера» со счетом 4:0 в матче группового этапа Кубка лиг. Команда с шестью очками лидирует в своей группе. Она вышла в плей-офф.

О переходе Месси в «Интер Майами» официально объявили 15 июля. Соглашение с форвардом рассчитано до конца сезона 2025 года. По информации Marca, форвард будет зарабатывать 50-60 миллионов долларов в год.

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    Анастасия Борисова
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