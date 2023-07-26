Поступивший в университет США пловец рассказал об отношении к россиянам

Российский пловец Андрей Минаков заявил, что получает поддержку от студентов из США

Российский пловец Андрей Минаков, учащийся в университете в США, рассказал об отношении к соотечественникам. Его слова приводит РИА Новости.

«Наверно, отношение стало даже теплее к студентам из России, Белоруссии и Украины. На моем опыте, меня всегда спрашивают, как мои родные, все ли хорошо?» — заявил спортсмен. Он посчитал, что получает поддержку из-за понимания того, что россияне переживают много стресса и испытывают большие проблемы дома.

21-летний Минаков — двукратный чемпион мира на короткой воде, трехкратный призер первенств планеты в олимпийском бассейне и чемпион Европы. Большинство медалей он завоевал в эстафете.

24 июля двукратный призер Олимпийских игр пловец Климент Колесников рассказал об отказе от переезда в США. Спортсмен заявил, что не жалеет о том, что не уехал в Штаты учиться и плавать. Он подчеркнул, что принял решение остаться дома.