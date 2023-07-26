В США рассказали о возможных последствиях участия Рида в боях на Украине

CNN: США боятся, что действия Тревора Рида на Украине навредят диалогу с Россией

В США опасаются, что участие бывшего морпеха Тревора Рида в боях на Украине может негативно сказаться на диалоге с Россией по обмену заключенными. В частности, речь идет о перспективах возвращения в Штаты Эвана Гершковича и Пола Уилана, сообщает телеканал CNN, ссылаясь на свой источник.

«Речь идет о поступке, который данное лицо совершило по своему желанию, и он должен рассматриваться в отрыве от диалога по возвращению Гершковича и Уилана», — подчеркнул собеседник телеканала.

Источник также уточнил, что в Вашингтоне, «само собой», обеспокоены возможностью возникновения проблем в диалоге с Москвой.

Во вторник издание The Messenger сообщило, что американец Тревор Рид получил ранение на Украине и попросил Госдеп США о помощи.

Как уточнили журналисты, бывший морской пехотинец после освобождения и возвращения в Штаты в 2022 году решил отправиться воевать на Украину. Около двух недель назад он был ранен. Мужчина наступил на мину и получил осколочные ранения. По словам источника издания, после этого Тревор Рид лечился в Киеве и хотел покинуть страну при помощи американских властей, но это оказалось сложно сделать из-за его контракта с украинской армией.

25 июля Госдепартамент США и Белый дом подтвердили ранение на Украине Рида, осужденного в России и позднее освобожденного в обмен на российского летчика Константина Ярошенко. Уточнялось, что помощь в доставке американца в ФРГ осуществлялась неправительственной организацией.